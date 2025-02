Messina “modello per il sud” e “protagonista della riscossa”: in città anche Schifani

Doppio appuntamento con l'evento "65% e oltre" per analizzare i risultati della raccolta differenziata con Corepla e Comieco. Ci sarà anche il presidente della Regione Siciliana

MESSINA – Alla seconda edizione dell’evento “65% e oltre”, promosso da Messina Servizi per analizzare la gestione della raccolta differenziata e dei rifiuti in città, ci saranno ospiti nazionali e anche il presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Lo ha annunciato il Comune di Messina che ha lanciato il doppio appuntamento con il programma del 20 e del 21 febbraio.

Interdonato: “Messina, il cambiamento è possibile”

Nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca ci saranno i rappresentanti “dei principali consorzi italiani per il recupero e il riciclo degli imballaggi, tra cui Corepla e Comieco”, ha spiegato la presidente di Messina Servizi Mariagrazia Interdonato. L’evento, su due giorni, punta a “offrire un confronto più ampio tra i protagonisti della filiera del riciclo. Messina ha dimostrato che il cambiamento è possibile, e con ’65 per cento e oltre’ vogliamo continuare a puntare su innovazione e sensibilizzazione per migliorare ancora di più i nostri risultati”. Non a caso la presenza di Comieco e Corepla e di altri consorzi, secondo Interdonato, sottolinea “l’importanza di un lavoro sinergico tra enti locali e attori della filiera per migliorare le performance ambientali delle città”.

Il plauso di Corepla e Comieco

Messina è diventata un “modello per il Sud” secondo Corepla mentre per Comieco la città è da tempo “protagonista della riscossa”. Il direttore comunicazione di Corepla, Andrea Campelli, ha applaudito l’attività di Messina Servizi e sottolineato che “solo attraverso una cooperazione attiva e un dialogo aperto che è possibile sensibilizzare la comunità sull’importanza di una corretta gestione degli imballaggi in plastica e promuovere una reale cultura della responsabilità ambientale, certi che questo impegno congiunto sia fondamentale per costruire un futuro più sostenibile”. Il vicedirettore di Comieco, Roberto Di Molfetta, ha posto l’indice su come “carta e cartone” siano “protagonisti della riscossa di Messina, con 12.000 tonnellate raccolte nel 2024 e una resa per abitante di 55 kg”, che ha permesso alla città di “superare la media siciliana e del Sud”.

Ci sarà anche Schifani

Il 20 febbraio saranno ospiti, oltre ai rappresentanti istituzionali, anche il vicedirettore di Conai Fabio Costarella, gli stessi Di Molfetta e Campelli, i direttori generali di Biorepack e Ricrea Carmine Pagnozzi e Federico Fusari, e l’ingegnere Ancitel EA – Progetto di sviluppo raccolta Centro-Sud Italia CoReVe Calogero Picone. Sarà presentato il progetto Città metropolitane Conai con la collaborazione di Unime. Il giorno dopo, invece, più spazio alla politica, con Basile e Interdonato affiancati da Giuseppe Lombardo, Danilo Lo Giudice, Cateno De Luca e soprattutto Renato Schifani, ancora a Messina come già accaduto nelle scorse settimane per il Policlinico e per l’accordo sulla cessione delle aree delle ferrovie.