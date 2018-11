Giardini. Differenziata porta a porta, dal 23 via i cassonetti

GIARDINI NAXOS - E' tutto pronto a Giardini per il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta che riparte rinnovato e con nuove modalità di conferimento. Dal 23 novembre saranno rimossi tutti i cassonetti. Tra le prime novità và ricordato che i sacchetti con i rifiuti differenziati possono essere esposti davanti la propria abitazione dalle 20 alle 24. La domenica non si effettua alcun ritiro pertanto è severamente vietato esporre qualunque tipologia di rifiuto. Il trasgressore sarà multato dalle autorità competenti.

Il calendario settimanale prevede cinque modalità di raccolta: umido": lunedì, mercoledi, venerdi; carta e cartone: sabato; plastica: giovedì; vetro e lattine: mercoledì; secco residuo: martedì.

Per gettare i propri rifiuti è vietato l'utilizzo di sacchetti neri. Devono essere invece utilizzati sacchetti di plastica trasparenti ed ispezionabili. Nel caso i rifiuti o i sacchetti non fossero conformi alle suddette regole sul sacchetto verrà applicato un adesivo che attesta la "non conformità"; inoltre, chiunque violi le prescrizioni della guida secondo quanto è stato scritto nell'ordinanza sindacale del 26 febbraio del 2018 sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 300 euro.

Per agevolare la distribuzione dei sacchetti al fine di servire gli utenti che non verranno trovati a casa per la loro consegna è possibile recarsi presso la biblioteca comunale in via Umberto nei pressi del Municipio tutti i giorni esclusa la domenica dalle 8 alle 12.

E' prevista l'apertura di un Ecopunto in contrada Pallio nei pressi del Supermercato "I Gabbiani".

Per quanto riguarda il ritiro di Raee e Ingombranti, la raccolta di elettrodomestici, materassi, sfalci di potatura, rifiuti ingombrandi, mobili e legno avverrà previa prenotazione oppure lo si potranno conferire gli ingombranti all'Ecopunto allestito in Contrada Pallio.

E' previsto un servizio specifico per la raccolta dei "Pannolini" e dei "Pannoloni" i quali oltre alla possibilità di poterli gettare con il "Secco Residuo" il martedì, vi è la possibilità per esigenze di ritiri supplementari di presentare una formale richiesta presso l'ufficio che sarà preposto ad accogliere le istanze dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00. Saranno consegnate le etichette da apporre nei sacchi purché trasparenti per identificarne il ritiro.