Rifiuti in strada: dal quaderno di un bambino la polizia municipale risale al padre - Tempostretto

Tra i sacchi a cielo aperto spiccava, a Campo Italia, la firma e il cellulare del figlio. Così il responsabile è stato rintracciato e multato

MESSINA – Immondizia in strada. In mezzo a plastica e altro materiale, un dettaglio: il quaderno scolastico di un bambino, con tanto di firma e numero di cellulare. Grazie a questo particolare, tra i sacchi di rifiuti sulla via Terracini, nella zona di Campo Italia, la polizia municipale, coordinata dall’ispettore capo Cosimo Peditto, ha individuato e multato il responsabile, con una multa di 600 euro. Diversi i rifiuti che avveva abbandonato a cielo aperto.

La sezione specialistica della Municipale, dopo aver visionato anche diverse immagini riprodotte dalle microcamere posizionate in diversi luoghi della città, dapprima ha contattato il giovane studente e, subito dopo, il padre ha ammesso le proprie responsabilità. In generale, in quest’ultimo anno, con il comandante Stefano Blasco, si è intensificato il controllo sul territorio.

