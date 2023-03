Rifiuti in strada, "li avevo appoggiati un attimo...". Multe anche nei condomìni FOTO - Tempostretto

Verbali da 600 euro sia per chi abbandono i rifiuti in strada sia per i condomìni che non fanno la differenziata in modo regolare

“Li avevo appoggiati momentaneamente pensando di portarli all’isola ecologica il giorno dopo…”. Questa la giustificazione di un cittadino beccato ad abbandonare tanti rifiuti a bordo strada in viale Regina Margherita. La Polizia Municipale ha bussato alla sua porta e gli ha notificato una multa da 600 euro.

Sanzione di importo uguale per cinque condomìni perché gli abitanti “pensavano di avere una comoda discarica sotto casa” – dice Messina Servizi -. I rifiuti erano ammassati in gran numero al di fuori dei bidoni.

Da Messina Servizi l’appello a rispettare le regole: “I carrellati ci sono e il servizio di raccolta è giornaliero e puntuale”.