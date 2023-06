Rifiuti non conformi, gli mettono il "bollino rosso" e lui li butta sui colli - Tempostretto

Il cittadino, residente nell'area nord della città, è stato identificato e multato

MESSINA – Identificato e multato il cittadino, residente nell’area nord di Messina, che ha gettato sui colli alcuni sacchetti di rifiuti non correttamente differenziati. Dopo aver trovato il bollino rosso sui rifiuti esposti davanti casa in modo errato, il cittadino, invece che porre rimedio a quanto erroneamente differenziato, ha pensato bene di abbandonare i sacchi in strada. Grazie all’intervento della polizia municipale, fa sapere Messina Servizi, si è risalito al trasgressore, al quale è stato notificato il verbale direttamente al suo domicilio.