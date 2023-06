Rifiuti pericolosi e privi di tabelle, Polizia metropolitana sequestra autofficina - Tempostretto

Operazione in sinergia con la Polizia locale di Capri Leone

CAPRI LEONE – Gli agenti della sezione specialistica della Polizia metropolitana (sotto la guida del comandante Giovanni Giardina) nel corso di una operazione in sinergia con la Polizia locale di Capri Leone, ha sequestrato uno stabile adibito ad autofficina. In esso sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi quali filtri di olio, parti di motore in disuso, plastica, rottami ferrosi, una batteria al piombo posti in fusti ed in cumuli sul pavimento. Il materiale risultava privo di tabelle recanti il nome del rifiuto , l’Eer e, per i rifiuti pericolosi, anche le classi di pericolosità la cui gestione veniva effettuata dal titolare in difformità a quanto previsto dalla normativa vigente in campo ambientale.