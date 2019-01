Taormina, raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale

TAORMINA – L’Amministrazione comunale punta al salto di qualità per quanto riguarda la raccolta differenziata, puntando a farla funzionare in breve tempo. Esattamente a partire dal 18 febbraio. Da quel giorno il servizio porta a porta sarà esteso a tutto il territorio comunale. Il sindaco Mario Bolognari ha firmato una ordinanza, che chiarisce ogni dettaglio sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Il provvedimento contiene disposizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati con il metodo domiciliare porta a porta, per le utenze domestiche e non domestiche.

“La corretta gestione ambientale dei rifiuti e il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio – spiega il sindaco Bolognari - costituiscono un prioritario obiettivo dell’Amministrazione comunale di Taormina, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Si punta altresì a migliorare in termini di efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e la tutela del decoro dell’igiene ambientale”. Le sanzioni per chi non rispetterà le regole vanno da 50 a 450 euro. Toccherà alla Polizia locale fare rispettare l’ordinanza, notificata anche ai carabinieri e alla Guardia di finanza, oltre che all’Asp, per le rispettive competenze.

LE DISPOSIZIONI

FRAZIONE ORGANICA- UMIDO:

1 rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, posti all’interno del bidoncino utilizzando gli appositi sacchi compostabili chiusi accuratamente, la sera prima del giorno previsto per la raccolta dalle ore 20,00 e non oltre le ore 04,00 nel periodo invernale e dalle ore 22,00 e non oltre le ore 04,00 nel periodo estivo.

Giorni di raccolta:

Utenze domestiche: LUNEDÌ – GIOVEDÌ - SABATO

Utenze non domestiche: Tutti i giorni

CARTA E CARTONE

I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, posti all’interno di un sacchetto di carta, riducendo il cartone, la sera prima del giorno previsto per la raccolta a partire dalle ore 20,00 e non oltre le ore 04,00 nel periodo invernale, dalle ore 22,00 e non oltre le ore 04,00 nel periodo estivo.

Giorni di raccolta:

Utenze domestiche: MARTEDÌ

Utenze non domestiche: MARTEDÌ - GIOVEDÌ - SABATO

PLASTICA e LATTINE:

I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, posti all’interno del sacchetto trasparente, chiusi accuratamente, la sera prima del giorno previsto per la raccolta a partire dalle ore 20,00 e non oltre le ore 04,00 nel periodo invernale, dalle ore 22,00 e non oltre le ore 04,00 nel periodo estivo.

Giorni di raccolta:

Utenze domestiche: VENERDÌ

Utenze non domestiche : LUNEDÌ – VENERDÌ

VETRO:

Utenze domestiche: PUNTI DI RACCOLTA (CAMPANE)

Utenze non domestiche: tutti i giorni, inserito nell’apposito cassonetto a partire dalle ore 20,00 e non oltre le ore 04,00 nel periodo invernale, dalle ore 22,00 e non oltre le ore 04,00 nel periodo estivo.

RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE - INDIFFERENZIABILE

I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, posti all’interno dei sacchetti trasparenti, che rendano visibile il contenuto, chiusi accuratamente, la sera prima del giorno previsto per la raccolta a partire dalle ore 20,00 e non oltre le ore 04,00 nel periodo invernale, dalle ore 22,00 e non oltre le ore 04,00 nel periodo estivo.

Giorni di raccolta:

Utenze domestiche MERCOLEDÌ

Utenze non domestiche: MERCOLEDÌ - DOMENICA

MATERIALI INGOMBRANTI - RAEE e SFALCI DI POTATURA

La raccolta di elettrodomestici, materassi, sfalci di potatura, rifiuti ingombranti, mobili e legno, RAEE avverrà previa prenotazione concordata col gestore del servizio al numero telefonico n° 0942/36043 oppure lo si può conferire nelle aree che saranno designate dall’Amministrazione, nei giorni dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:00 alle ore 12:00.

PANNOLINI E PANNOLONI:

Per esigenze di ritiri supplementari di rifiuti, quali pannolini e pannoloni, presentare formale richiesta, presso gli uffici Ecologia e Ambiente del Comune.

PILE ESAUSTE

Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati lungo il territorio comunale.

FARMACI SCADUTI

I farmaci scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori posizionati presso le farmacie.

2) Che il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze debba avvenire in conformità alla presente ordinanza e alle modalità e tempistiche indicate negli appositi opuscoli informativi e nei calendari fomiti dal gestore del servizio;

Che il conferimento dei rifiuti debba avvenire di norma su area pubblica, esponendo i contenitori solo negli orari consentiti e in maniera ordinata, nelle immediate vicinanze del singolo numero civico, posizionandoli sul limite tra la proprietà pubblica e quella privata (marciapiede, soglia, ecc.) in luogo accessibile ai mezzi di raccolta;

Che una volta svuotati, i contenitori debbano essere ritirati a cura degli utenti entro e non oltre le ore 11,00 del giorno della raccolta.

Tutti i contenitori in dotazione degli utenti devono essere tenuti ed esposti in condizioni di normale cura e pulizia.

I cittadini devono consegnare esclusivamente la frazione di rifiuti la cui raccolta è prevista in quella specifica giornata sulla base del calendario consegnato, conferendola nell’apposito contenitore e/o sacchetto e saranno ritirati dalla ditta affidataria del servizio solo i rifiuti conformi alla tipologia di raccolta prevista per la giornata.

ACCESSIBILITÀ DEI SITI DI CONFERIMENTO: Nel caso di utenze ubicate in edifici condominiali, sarà cura dell’Amministratore del condominio autorizzare e concordare con il gestore del servizio l’eventuale accessibilità dei mezzi di raccolta all’interno delle aree condominiali in cui sono posizionati i contenitori.

Ciascun Condominio dovrà regolamentare, con specifiche disposizioni interne, il posizionamento da parte dei condomini dei contenitori di raccolta e risponderà di eventuali danneggiamenti o sottrazioni dei contenitori, fatti salvi i casi di oggettiva e comprovabile assenza di responsabilità dirette o di forza maggiore.

Nel caso in cui l’accessibilità ai mezzi di servizio non venga autorizzata dal condominio o il gestore del servizio non ritenga l’area destinata all’esposizione dei cestelli agevolmente accessibile ai mezzi di raccolta, l'amministratore del condominio dovrà reperire apposita area, anche pubblica, in cui gli utenti condominiali dovranno posizionare i cestelli con rifiuti nei giorni e negli orari stabiliti nel calendario. Immediatamente dopo lo svuotamento, i contenitori dovranno essere ricollocati all’interno del condominio a cura del condominio interessato.

I condomini a propria scelta potranno anche conferire, presso le aree individuate dal Comune, nelle aree che saranno designate dall’Amministrazione, nei giorni dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:00 alle ore 12:00.

Che, dal 18/02/2019 il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio di gestione avvenga con l'osservanza delle condizioni sopra indicate e

DIVIETO:

a tutti i Cittadini (sia utenze domestiche, sia utenze non domestiche) di:

a) esporre rifiuti nei giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dalla presente ordinanza;

b) l’uso di sacchetti neri;

c) abbandonare o depositare sul territorio comunale, nel suolo o sul suolo, qualsiasi rifiuto non pericoloso, anche racchiuso in sacchetti o in recipienti;

d) abbandonare o depositare sul territorio comunale, nel suolo o sul suolo, rifiuti pericolosi;

e) immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterrane;

f) immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura, rifiuti speciali e pericolosi e/o non assimilati agli urbani;

g) introdurre nei contenitori materiale ardente, tagliente e pericoloso;

h) non provvedere al ritiro dei contenitori già svuotati oltre l'orario indicato dall'ordinanza;

i) abbandonare i bidoni e i contenitori sul suolo pubblico;