Riforma Cartabia, anche a Messina sciopero degli avvocati - Tempostretto

Dal 19 al 21 aprile astensione delle udienze dei penalisti. La Camera Erasmo: "Tracciare criticità riforma"

MESSINA – Incrociano le braccia per tre giorni i penalisti. La Camera penale Erasmo da Rotterdam aderisce all’astensione proclamata a livello nazionale per chiedere al Governo attenzione verso le problematiche che riguardano la categoria. Dal 19 al 21 aprile i professionisti che aderiscono alla sigla dei penalisti, presieduta dall’avvocato Filippo Mangiapane, si asterranno perciò dalle udienze.

Riforma Cartabia e processo penale i temi al centro dell’agitazione. “Chiediamo che il Ministro della Giustizia si metta al tavolo dei lavori in primis con l’avvocatura penale e non soltanto con l’accademia e con la magistratura – recita una nota ufficiale dell’associazione – I processi penali si celebrano in tribunale e l’esperienza sul campo dell’avvocatura penale è condicio sine qua non per la tutela dei diritti del cittadino. Occorre tracciare le criticità immediate del processo e della riforma Cartabia”