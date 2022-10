Rigassificatore a Gioia Tauro più vicino? Per Piombino, c'è la firma - Tempostretto

Il presidente della Giunta regionale toscana Giani ha formalmente autorizzato in via definitiva l'impianto nel Livornese. Riverberi per il progetto gioiese?

GIOIA TAURO – Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha insistito quasi gridandolo sul rigassificatore di Gioia Tauro, chiedendo a gran voce che l’autorizzazione arrivi, e arrivi presto, convintissimo da un lato che sia un grande affare per la Calabria e vada riconosciuto a suon di royalties e e d’altri vantaggi per cittadini e imprese della Piana e dell’intera regione, dall’altro che lascino il tempo che trovano le obiezioni di marca ecologista. Il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi – di recente in visita a Reggio Calabria – non è stato da meno…

…Beh, adesso in qualche misura il rigassificatore gioiese è forse più vicino.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha infatti firmato pochi minuti fa, davanti ai giornalisti nella sede della Regione a Firenze, l’autorizzazione all’installazione del rigassificatore nel porto di Piombino, centro cruciale del Livornese nel quale le proteste e le obiezioni degli ambientalisti all’attivazione dell’impianto di rigassificazione non erano mancate.

Giani ha firmato nella sua veste di commissario straordinario del governo per l’opera. «La nave a questo punto, dopo le opere propedeutiche» per il suo posizionamento in porto «può arrivare a Piombino», ha esclamato Giani subito dopo la firma, riferendosi alla nave rigassificatrice “Golar Tundra” della Snam.

