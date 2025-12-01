“Rigenerare la bellezza”, arte e restauro in dialogo al Museo Accascina

Iniziativa culturale venerdì 14 novembre su impulso del Lions Club Messina Colapesce

MESSINA – Un incontro per riflettere, riscoprire e costruire. È questo il senso dell’evento “Rigenerare la Bellezza: Cultura, Arte e Restauro in dialogo”, che si terrà venerdì 14 novembre alle ore 10 presso il Museo regionale “Accascina” di Messina.

L’iniziativa è promossa dal Lions Club Messina Colapesce, nell’ambito della Biennale d’Arte di Messina 2025, con il patrocinio della Regione siciliana – assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Si legge nella presentazione: “L’appuntamento rappresenta un momento importante per riaccendere la consapevolezza del valore della bellezza come bene comune, un dialogo tra cultura, arte e restauro che invita a riflettere sulla città, recuperare ciò che resta e progettare il futuro con cura e visione”.

I saluti istituzionali saranno affidati a Patrizia Vivarelli, presidente del Lions Club Messina Colapesce, e a Gianfranco Pistorio, presidente della Biennale d’Arte di Messina.

Seguiranno gli interventi di Maria Mercurio, direttrice del Museo Accascina; Giovanna Famà, storica dell’arte del museo; Davide Rigaglia, restauratore e Lucrezia Lorenzini, delegata distrettuale Lions per il Comitato Cultura, Poesia e Arte.

“L’incontro vuole essere un invito concreto a “rigenerare la bellezza”, restituendo dignità e splendore a una città che, pur avendo perso molto nel corso del tempo, conserva un patrimonio inestimabile di arte, architettura, memoria e identità. Messina è una città che può e deve tornare a splendere: la bellezza non è solo un ricordo del passato, ma una risorsa viva da curare, custodire e tramandare. L’evento segna così un passo significativo nel percorso di rinascita culturale della città, riaffermando il ruolo della bellezza come motore di sviluppo, di comunità e di speranza”, viene evidenziato.