 “Rigenerare la bellezza”, arte e restauro in dialogo al Museo Accascina

“Rigenerare la bellezza”, arte e restauro in dialogo al Museo Accascina

Redazione

“Rigenerare la bellezza”, arte e restauro in dialogo al Museo Accascina

lunedì 01 Dicembre 2025 - 15:39

Iniziativa culturale venerdì 14 novembre su impulso del Lions Club Messina Colapesce

MESSINA – Un incontro per riflettere, riscoprire e costruire. È questo il senso dell’evento “Rigenerare la Bellezza: Cultura, Arte e Restauro in dialogo”, che si terrà venerdì 14 novembre alle ore 10 presso il Museo regionale “Accascina” di Messina.
L’iniziativa è promossa dal Lions Club Messina Colapesce, nell’ambito della Biennale d’Arte di Messina 2025, con il patrocinio della Regione siciliana – assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Si legge nella presentazione: “L’appuntamento rappresenta un momento importante per riaccendere la consapevolezza del valore della bellezza come bene comune, un dialogo tra cultura, arte e restauro che invita a riflettere sulla città, recuperare ciò che resta e progettare il futuro con cura e visione”.

I saluti istituzionali saranno affidati a Patrizia Vivarelli, presidente del Lions Club Messina Colapesce, e a Gianfranco Pistorio, presidente della Biennale d’Arte di Messina.
Seguiranno gli interventi di Maria Mercurio, direttrice del Museo Accascina; Giovanna Famà, storica dell’arte del museo; Davide Rigaglia, restauratore e Lucrezia Lorenzini, delegata distrettuale Lions per il Comitato Cultura, Poesia e Arte.

“L’incontro vuole essere un invito concreto a “rigenerare la bellezza”, restituendo dignità e splendore a una città che, pur avendo perso molto nel corso del tempo, conserva un patrimonio inestimabile di arte, architettura, memoria e identità. Messina è una città che può e deve tornare a splendere: la bellezza non è solo un ricordo del passato, ma una risorsa viva da curare, custodire e tramandare. L’evento segna così un passo significativo nel percorso di rinascita culturale della città, riaffermando il ruolo della bellezza come motore di sviluppo, di comunità e di speranza”, viene evidenziato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Il ponte e la mancata gara: un punto di non ritorno
125 anni del Messina, il giorno della festa con i campioni del mondo. Il programma
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED