Rinnovato il direttivo della Lega Navale. L'amore per il mare ancora protagonista - Tempostretto

Le attività legate al mare al centro delle attenzioni della Lega Navale di Messina

Si è insediato il 26 novembre scorso il rinnovato consiglio direttivo della Lega Navale sezione di Messina, guidato dal Presidente Pino Soraci e composto da BILLE’ Alessandro, BONFIGLIO Francesco, LIOSSIS Athanasios, LO PRETE Francesca, MESSINA Paolo, RISTAGNO Rosalba, ZACCONE Grazia .

Sono stati scelti come componenti del Collegio dei Probiviri: CAMA Sergio, LOIACONO Mario e PRESTIPINO Mauro; come componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: BOMBACI Francesco, CASTRICIANO Fabio, PERGOLIZZI Nazzareno.

Prosegue il rilancio delle attività legate al mare

Il direttivo si è già riunito per approntare le iniziative necessarie all’adempimento delle finalità proprie della Lega Navale. In particolare, proseguirà e si intensificherà l’azione intrapresa per rilanciare le attività legate al mare, non solo nella bella stagione. Particolare rilievo in questo senso avranno ancora i corsi di vela per ragazzi e adulti, con una forte attenzione riservata anche all’attività agonistica dei vari tipi di imbarcazione: Optimist, Laser, Sunfish. La vela d’altura avrà, poi, un suo importante spazio. Nei mesi scorsi, infatti, la Lega Navale di Messina ha avuto assegnata dall’autorità giudiziaria un’imbarcazione di 45 piedi confiscata a scafisti coinvolti in attività di immigrazione clandestina. Già a partire dall’estate appena conclusa, con la barca ricevuta in dotazione la Lega ha svolto diverse iniziative tendenti a sviluppare l’approccio con il mare dei cittadini messinesi. Un confortante successo hanno ottenuto, in particolare, i corsi di vela d’altura e le attività organizzate con le scuole.

La barca a vela d’altura assegnata alla Lega

La pesca sportiva riceve, poi, un importante supporto logistico all’interno della Lega, essenziale per lo sviluppo di questo sport.

Anche gli appassionati di canoa-kajak possono utilizzare i servizi della Lega, con la possibilità di lasciare il loro naviglio che, quando vogliono, possono comodamente utilizzare per delle escursioni nello Stretto. Già sono in diversi a farlo, speriamo che altri si aggiungano.

L’attività associativa manifesta, infine, una significativa vitalità, vissuta sempre nel segno dell’amore per il mare.

Di seguito forniamo i riferimenti utili per chiedere ogni informazione:

LEGA NAVALE ITALIANA sez. MESSINA

via Consolare Pompea, 244 – Riviera Pace

Gruppo Facebook Lega Navale Sez. di Messina

Email messina@leganavale.it

Telefono: 090 311307

Barca scuola Lega Navale

Laser Lega navale