 Ripartono le demolizioni nel rione Taormina: liberata una baracca occupata abusivamente

Ripartono le demolizioni nel rione Taormina: liberata una baracca occupata abusivamente

Redazione

Ripartono le demolizioni nel rione Taormina: liberata una baracca occupata abusivamente

giovedì 27 Agosto 2026 - 11:40

Necessario il "dialogante intervento" della polizia municipale. Il sub commissario Trovato ringrazia

MESSINA – Il tempestivo intervento degli agenti della Polizia municipale ha permesso di liberare una baracca di via Fermi, nel rione Taormina, occupata abusivamente, e così far ripartire le demolizioni. A spiegarlo è la Struttura commissariale diretta dal sub commissario al Risanamento Santi Trovato. Nelle scorse settimane era stata segnalata la presenza di una persona all’interno di una baracca del lotto 2 sub A, già precedentemente sgomberata e destinata all’abbattimento. Non è stato necessario lo sgombero coatto, grazie a un “dialogante intervento” del comandante Giovanni Giardina. Riprese regolarmente, quindi, le demolizioni.

Trovato ha affermato: “Ringrazio particolarmente il comandante Giardina per aver risolto la criticità con efficacia e con la dovuta attenzione alla problematica di chi occupava in modo illegittimo la baracca. Il suo intervento ha fatto sì che l’occupazione abusiva cessasse senza dover ricorrere a segnalazioni in prefettura. La sinergia con l’amministrazione comunale di Messina è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del risanamento e per arginare comportamenti illegali, come l’occupazione abusiva delle baracche dopo il trasferimento delle famiglie nei nuovi alloggi, che la Struttura Commissariale condanna fermamente e contrasta con ogni strumento a disposizione”.

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