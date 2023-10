Riparte la Power Team Messina. Bombaci: "I nostri Propaganda pure alla Comunale" - Tempostretto

La società cittadina ha iniziato le attività della nuova stagione agonistica che la vedrà operare con i gruppi Progapanda, Agonisti e Master

MESSINA – Sta entrando progressivamente nel vivo la nuova stagione sportiva della Power Team Messina, iniziata a metà settembre nella piscina di Villa Dante. La società cittadina di nuoto vuole gettare le basi per un’annata agonistica da vivere intensamente con i propri atleti, che si stanno allenando con apprezzabile impegno guidati dallo staff tecnico.

La dirigenza punta ad una crescita qualitativa e numerica dei tesserati, che possa permettere di alzare l’asticella delle ambizioni e per questo motivo crede molto nel settore Propaganda, in grado da fungere da “serbatoio” di talenti. Spazio interesse, inoltre, per gli agonisti ed i master, che rappresentano l’ossatura della Power Team.

Mister Bombaci: “Siamo tornati a pieno regime”

«Dopo la pausa estiva, siamo tornati a pieno regime, tutte le categorie hanno iniziato da un mese l’attività a Villa Dante – dichiara il vicepresidente e allenatore Luca Bombaci – Teniamo, in modo particolare, ai Propaganda, che usufruiranno di spazi d’allenamento pure nella piscina comunale “Graziella Campagna”, poiché rappresentano la base della nostra società, il vivaio dal quale attingere in futuro. Questo è un periodo di ripresa fisica ed in più serve ai ragazzi per coordinare il ritmo scolastico con quello degli impegni natatorio. L’ obiettivo è fare avvicinare il maggior numero di giovani allo sport, che è palestra di vita, fondamentale per il loro benessere atletico e mentale».

Lo staff tecnico

Lo staff tecnico-dirigenziale della Power Team Messina del presidente Alessandro Accolla è formato da:

Luca Bombaci (settore Agonismo);

Roberto Stracuzzi, Roberta Cupitò, Simona Stracuzzi e Maria Musarra (settore Propaganda);

Alessandro Frisone (settore Master).

Articoli correlati