Ripresa degli allenamenti per la Basket School Messina, Sidoti: “Prima impressione buona”

Iniziata la preparazione al PalaTracuzzi, il general manager Donia positivo: "Sono convinto che nuove forze imprenditoriali locali si avvicineranno"

MESSINA – Primo allenamento della nuova Basket School Messina, sponsorizzata La Via Lattea nella prossima stagione, che si è svolto martedì pomeriggio al PalaTracuzzi. Il gruppo, con diversi giocatori nuovi, si è riunito presso l’impianto di via Rocca Guelfonia per conoscersi e dopo una chiacchierata con dirigenti e allenatore ha iniziato a lavorare. Seguiranno da oggi due allenamenti al giorno in vista della stagione che si aprirà ufficialmente il 27 settembre in casa contro l’Academy Catanzaro.

Dopo un’estate tribolata, in cui i dirigenti avevano annunciato per tempo che non sapevano se si sarebbero iscritti al campionato, la fumata bianca grazie anche all’ingresso di un title sponsor e l’aiuto di professionisti locali che ha consentito di fare le modifiche societarie che servivano. Adesso toccherà ai giocatori e al parquet parlare, il gruppo sarà guidato sempre da coach Pippo Sidoti, nono anno sulla panchina peloritana, che racconta le sue prime impressioni.

Coach Sidoti: “Sarà un campionato nuovo”

Pippo Sidoti, nona stagione alla guida degli scolari: “L’impressione è buona, siamo una squadra nuova e dobbiamo mettere dentro otto giocatori nuovi e ci vorrà del tempo. Le sensazioni del primo giorno sono positive. Abbiamo vissuto un momento difficile societario, non sapevamo se ci saremmo iscritti al campionato, poi in poco tempo abbiamo costruito la squadra, adesso speriamo di fare un campionato all’altezza, io penso che abbiamo costruito un buon gruppo. Atleticamente, fisicamente e tecnicamente ci siamo, dobbiamo vedere la chimica e come staranno insieme per capire che traguardi raggiungere. Il campionato sarà in un certo senso nuovo, non ci saranno le squadre pugliesi ma avremo cinque squadre campane. Il girone è completamente diverso, posso dire che mi sembra equilibrato con un paio di squadre che hanno costruito buoni roster tra queste cito Ragusa e Barcellona”.

Donia: “Avere La Via Lattea al nostro fianco ci spinge a fare di più”

Le prime sensazioni di Bruno Donia, general manager della Basket School Messina: “Sensazioni buone, abbiamo appena iniziato ed è arduo fare prime valutazioni. I ragazzi li ho visti molto attenti e li vedo pronti a voler dimostrare di fare bene in questo campionato. Abbiamo un mix di atleti giovani e talentuosi, spetta ora al nostro coach trarre il massimo da ognuno di essi. Avere finalmente La Via Lattea, una realtà forte e strutturata all’interno della città, ci spinge a voler fare qualcosa in più. È stato concreto il rischio di non avere più la pallacanestro a Messina, è arrivato questo accordo e siamo convinti e sicuri che questo spingerà nuove forze imprenditoriali ad avvicinarsi. Ai ragazzi ho detto che hanno una grande chance e ho detto loro che saranno allenati da un tecnico che riesce a valorizzare i giocatori, vorremmo che questo sia un trampolino di lancio per creare un progetto duraturo proprio a Messina. Pippo Sidoti non ha bisogno di presentazioni, è un ragazzino dentro ma con l’esperienza da veterano, con lui basta una stretta di mano e con uno sguardo ci intendiamo su tutto”.