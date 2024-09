Risanamento, si rimuove l’amianto dalle baracche di via Catanoso

Poi la demolizione e la bonifica dell'ex baraccopoli di Villaggio Aldisio

MESSINA – La baraccopoli di via Catanoso sta per essere demolita. Un’altra vergogna verrà cancellata dalla faccia di Messina. I lavori sono stati consegnati lo scorso 25 settembre dall’ufficio commissariale per il Risanamento e in questa fase iniziale si procede con la rimozione dell’amianto. Un passaggio fondamentale prima di poter avviare le demolizione vere e proprie. Una trentina di baracche in tutto, in una strada strettissima a ridosso di un torrente. Una condizione igienico sanitaria precaria per le famiglie che per decenni hanno vissuto qui. Da circa un anno vivono in altre case assegnate da Arisme e si sono lasciate alle spalle il pericolo e il degrado. Ecco le immagini delle ruspe in azione.