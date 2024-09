Messina. Ruspe in azione per demolire la baraccopoli di via Catanoso VIDEO

Avviati questa mattina gli interventi di riqualificazione dell'area che sorge nelle vicinanze del Policlinico

MESSINA – Al via questa mattina la demolizione della baraccopoli di via Catanoso, nelle immediate vicinanze del Policlinico. Ad assistere al primo colpo di ruspa, tra gli altri, c’erano anche il sindaco Federico Basile e il sub commissario per il risanamento di Messina Marcello Scurria. Le demolizioni interesseranno un’area di circa 2.500 mq, dove, prima del trasferimento, risiedevano 73 persone e fra queste 17 minori. L’area di via Catanoso, dopo la demolizione delle baracche, verrà successivamente riqualificata.