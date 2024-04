Risanamento, l’amianto lascia Camaro Sottomontagna VIDEO

Il camion carico di veleni è diretto all'estero. Si conclude così lo sbaraccamento dell'area

MESSINA – Ci sono voluti quasi tre mesi per cancellare 1.000 mq di degrado. La baraccopoli di Camaro Sottomontagna non esiste più. Insieme alle baracche è stato eliminato l’amianto, trovato sopra e sotto le casette. Decine di sacchi pieni di veleni hanno riempito un camion che è diretto a Livorno e poi verrà trasferito in Germania o in Svezia. Così di quella vergogna centenaria non rimarrà più nulla.

L’area sbaraccata sarà destinata a uno spazio per la libera fruizione. Sorgerà una piazzetta con alberi e panchine e poi posti auto liberi per gli abitanti del quartiere, che finalmente non si affacceranno più sul degrado.

Articoli correlati