Camaro Sottomontagna, come scompare una baraccopoli in 20 secondi VIDEO

Un mese e mezzo per cancellare 1.000 mq di degrado. Restano i sacchi di amianto da smaltire

MESSINA – Come scompare una baraccopoli il soli 20 secondi 👇🏻

E’ un video velocizzato in time-lapse, il lavoro dietro è stato molto più lungo e delicato. 45 giorni per radere al suolo 18 baracche. A Camaro Sottomontagna sono stati cancellati 1.000 mq di degrado.

Le demolizioni avviate il 29 gennaio sono state concluse, le ruspe si sono fermate. L’amianto raccolto dai tetti e accatastato dentro le casette abbandonate è stato sigillato nei sacchi. Circa 700 mq ai quali si aggiungerà quello trovato nel sottosuolo. Adesso, infatti, si procederà scavando almeno mezzo metro sottoterra per raccogliere i veleni che stavano sotto le case.

L’ufficio commissariale, diretto da Marcello Scurria, sta lavorando per trovare la soluzione meno onerosa per smaltire il materiale nocivo raccolto. In Sicilia, infatti, non ci sono discariche che lo lavorano, quindi molto probabilmente verrà trasportato altrove, con costi notevoli.

Un altro pezzetto di città recuperato, che presto verrà restituito ai cittadini. Al posto della baraccopoli, infatti, verranno realizzati dei parcheggi liberi per gli abitanti della zona. L’area sarà poi abbellita con la piantumazione di alberi e arredata con panchine.