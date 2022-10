Risanamento Messina. Le baracche in via Macello Vecchio non ci sono più FOTO - Tempostretto

Sono state tutte demolite: ora l'area potrà essere riqualificata

Per decenni hanno occupato una preziosa strada al di sotto delle mura storiche. Ora le baracche di via Macello Vecchio non ci sono più. Dopo che agli abitanti sono state assegnate case in altre zone della città, quelle costruzioni fatiscenti sono state demolite.

Qui non si ricostruirà, non ci saranno più case ma una strada libera, con arredo e illuminazione, importante via di fuga per collegare il viale Boccetta e la circonvallazione, alle spalle della sede della Soprintendenza ai beni culturali.

L’appalto è stato gestito dalla commissaria per il risanamento, la prefetta Cosimo Di Stani, tramite il soggetto attuatore Invitalia, e riguarda anche le demolizioni di via delle Mura, Camaro Sottomontagna e Salita Tremonti.