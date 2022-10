Lavori fermi in via delle Mura, "la zona rischia di diventare una discarica, s'intervenga" - Tempostretto

L'appello di una cittadina. Mondello: "Presto ripartiranno i lavori"

Di Marco Olivieri e Giuseppe Fontana

MESSINA – Come Tempostretto, abbiamo già affrontato il problema. Lo sbaraccamento di via delle Mura era partito l’1 agosto scorso e a colpi di ruspe erano state abbattute un gran numero di vecchie baracche, nascoste dalle abitazioni in una zona centralissima della città. Poi i lavori si sono fermati nel mese di settembre, come hanno segnalato un gran numero di lettori, e oggi ci scrive una lettrice: “Chiediamo a chi di dovere d’intervenire con urgenza. I cantieri per lo sbaraccamento in via delle Mura sono abbandonati”.

La situazione attuale in via delle Mura

Continua la cittadina: “Si tratta di una zona che rischia di trasformarsi in discarica, con la vegetazione selvatica che diventa sempre più rigogliosa. Ci sono anche buche pericolosissime sul bordo strada e la rete viene ripetutamente divelta”.

L’appello alle istituzioni è quello di vigilare e intervenire sulla situazione attuale, in attesa che lo stop, legato ad alcuni aspetti burocratici, sia risolto.

L’assessore Mondello: “I lavori ripartiranno”

“Sapete bene che quando si fa un’attività di qualsiasi tipo ci sono mille variabili che non possono essere valutate in fase di progettazione – ha spiegato al nostro giornale, nelle scorse settimane, l’assessore Salvatore Mondello – e nella fattispecie abbiamo riscontrato alcune problematiche legate al possesso di alcune baracche che hanno rallentato il processo. Ma che non lo hanno fermato per nulla. Abbiamo lavorato di concerto con la Prefettura, come abbiamo sempre fatto, e a stretto giro la questione si risolverà”.

