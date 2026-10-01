Piazza Quasimodo, inaugurazione tra lavori incompleti e critiche dei consiglieri della IV Circoscrizione

Al centro della contestazione le modalità con cui l’opera è stata restituita alla città e il risultato raggiunto in questa prima fase.

MESSINA – L’inaugurazione dell’ormai ex Villetta Quasimodo, oggi Piazza Quasimodo, ha aperto un nuovo fronte polemico tra l’Amministrazione comunale e quattro consiglieri della IV Circoscrizione. Al centro della contestazione non c’è la scelta di riqualificare l’area, giudicata dagli stessi consiglieri un intervento necessario, ma le modalità con cui l’opera è stata restituita alla città e il risultato raggiunto in questa prima fase.

Il primo elemento evidenziato dai quattro consiglieri – Emanuele Carlo, Nicola Cucinotta, Domenico Gabriele Ferrante e Francesco Melita – riguarda i lavori ancora da completare. In particolare, al momento dell’inaugurazione non risultava ancora pronta l’area giochi destinata ai bambini. Una circostanza che, secondo i rappresentanti della Circoscrizione, solleva interrogativi sull’opportunità di procedere comunque con la cerimonia di inaugurazione.

A questo si aggiungono le perplessità espresse sul risultato estetico e funzionale dell’intervento. I consiglieri, in una lunga nota, sostengono che una parte dei cittadini abbia manifestato sui social un giudizio critico rispetto agli arredi, ai colori e ad alcune scelte progettuali. Una reazione che, precisano, non intendono trasformare in un giudizio tecnico sull’opera, ma che ritengono meritevole di essere ascoltata.

I consiglieri Cucinotta, Ferrante, Carlo e Melita

La Villetta Quasimodo è stata per anni associata a situazioni di degrado e marginalità. La sua riqualificazione rappresenta quindi, anche per i consiglieri della IV Circoscrizione, un intervento condivisibile nell’obiettivo di restituire alla zona uno spazio di socialità, vivibilità e sicurezza. Proprio per questo, però, chiedono ora di conoscere nel dettaglio il progetto e lo stato di attuazione dei lavori.

“Stiamo parlando, peraltro – scrivono nella loro nota – di un intervento il cui valore complessivo è indicato nell’ordine degli 800 mila euro, con un finanziamento comunale di 471.349,43 euro a parziale copertura dei costi. Non sono cifre irrilevanti. Sono risorse pubbliche”. Per i consiglieri è quindi necessario fare chiarezza sull’effettivo costo dell’opera, sull’impiego delle risorse, sui lavori già completati e su quelli ancora da realizzare, oltre che sui tempi previsti per il completamento.

I quattro consiglieri contestano inoltre di non essere stati coinvolti nell’inaugurazione, nonostante il ruolo svolto negli anni nel sostenere la necessità di riqualificare l’area. “Non per una passerella, ma per rispetto del ruolo dell’istituzione territoriale e del lavoro svolto sul territorio”, sottolineano nella loro nota. Da qui la richiesta di risposte non soltanto sulle modalità dell’inaugurazione, ma anche sulle scelte progettuali e sulle possibilità di intervenire per migliorare alcuni aspetti dell’area.

I consiglieri assicurano infatti di non voler limitare la propria iniziativa alla contestazione degli arredi o delle scelte estetiche. L’obiettivo dichiarato è ottenere informazioni su progetto, costi, procedure, opere ancora da completare e tempi di ultimazione, verificando anche se esistano margini per correggere o integrare quanto già realizzato. La questione, in sostanza, non sembra destinata a chiudersi con il taglio del nastro.

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