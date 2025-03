Risanamento Messina. Trovato: “La priorità ai fragili rimane”

ll neo sub commissario: "Non vi è un cambiamento di regole nella mia ordinanza. Subito precedenza a 43 famiglie in difficoltà"

MESSINA – Il neo sub commissario Santi Trovato non ci sta. Contesta l’interpretazione data alla nuova ordinanza nel campo del risanamento. Precisa che sono 43 le famiglie, con fragili al loro interno, per le quali si procederà con urgenza. E scrive: “In merito all’ordinanza n°1 del 2025 il sub commissario al risanamento delle baraccopoli di Messina, ingegner Santi Trovato, intende chiarire alcuni aspetti, sottolineando come il provvedimento non azzera, né revoca, alcun elenco di nuclei familiari con soggetti fragili e fragilissimi. Nell’assegnazione degli alloggi inseriti nella procedura di velocizzazione dello sbaraccamento dei lotti e sub lotti funzionali viene ribadita la priorità per i soggetti con patologie gravi”.

Insiste l’ingegnere Trovato: “Pertanto non vi è stato alcun cambiamento di regole, ma l’applicazione di quanto previsto dalla legge speciale rispetto ai compiti attribuiti al commissario all’art.11 ter, vale a dire le attività di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle baraccopoli di Messina”.

Ribadisce Trovato: “A ulteriore conferma delle priorità per i soggetti fragili/fragilissimi il sub commissario ha trasmesso una nota di chiarimento al soggetto attuatore ArisMe e al sindaco di Messina. Nella gestione dell’assegnazione degli alloggi, competenza che era e resta in capo al Comune di Messina, il soggetto attuatore (ArisMe) dovrà rispettare le seguenti priorità:

1-invalido civile al 100% con indennità di accompagnamento (legge 1 febbraio 1980)

2-invalido civile al 100%

3-beneficiario dell’art. 3, comma 3, legge 104/92. I soggetti risultanti in altre categorie di disabilità saranno da considerare in regime ordinario”.

“1600 famiglie a cui dare risposte nel segno del risanamento”



In base alle priorità individuate dalla nota di chiarimento attualmente vi sarebbero 7 nuclei familiari con persone invalide civili al 100% con indennità di accompagnamento, 20 famiglie con invalidi civili al 100% e infine 16 con soggetti beneficiari dell’art.3, comma 3, legge 104/92. Sono quindi in totale 43 i nuclei familiari per i quali si procederà con priorità all’assegnazione degli immobili, in base al lotto o sub lotto funzionale di risanamento da demolire individuato in sinergia con il Comune di Messina”.

Il sub commissario Santi Trovato “evidenzia come lo sbaraccamento sia un percorso che solamente con la condivisione e il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti che ne hanno competenza potrà portare ad una risoluzione positiva di un problema che grava su Messina come un macigno: occorre risanare tutti i restanti 65 ambiti, restituendo dignità e decoro alle 1600 famiglie che ancora vivono nelle baracche”.

Il nodo del contendere

A scatenare le critiche è stata la scelta di sbaraccare per aree omogenee. I fragili che saranno nel lotto da sbaraccare avranno la priorità. Ma chi non fa parte del lotto, pur avendo disabili gravi con patologie nel proprio nucleo familiare, dovrà aspettare: questo si teme.

