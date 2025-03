Risanamento Messina, nuove regole per sbaraccare e per i fragili

Nell'ordinanza, il sub commissario Trovato dà priorità alla demolizione per lotti. E le famiglie con disabili dovranno attendere se non sono in quell'area

MESSINA – Un’ordinanza cambia le regole nel campo del risanamento a Messina. Il neo sub commissario, Santi Trovato, dà la precedenza assoluta ai lotti da sbaraccare, in modo da accelerare il processo. In sostanza, si procederà per lotti o sub lotti funzionali. Occorre sbaraccare per aree omogenee: questa è la missione che si è dato il funzionario. I fragili che saranno nel lotto da sbaraccare avranno la priorità. Ma chi non fa parte del lotto, pur avendo disabili gravi con patologie nel proprio nucleo familiare, dovrà aspettare. E su questo punto potrebbero montare le polemiche rispetto alla gestione del precedente sub commissario Marcello Scurria.

In attesa 130 famiglie con soggetti fragili

Allo stato attuale sono in attesa 130 famiglie, che hanno soggetti fragili al proprio interno. All’articolo 2 dell’ordinanza, l’ingegnere Trovato rimanda la graduatoria ad Arisme e Comune per le loro competenze, e a Messina Social City, proponendo di utilizzare l’elenco di queste famiglie in funzione del bando sull’emergenza abitativa che il Comune ha aperto adesso.

