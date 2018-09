Missione Messina: usare anche i 28 alloggi Iacp incompleti di Villafranca

Missione Messina propone l'utilizzo degli alloggi Iacp di Villafranca Tirrena, rimasti incompleti, per contribuire alla soluzione della problematica del risanamento.

"Era Luglio del 2009 quando sollecitavo l’ex Sindaco Buzzaca e l’ex Assessore Regionale al Risanamento Rao e il Commissario dell’IACP Laface, per il recupero dei 28 alloggi IACP di Villafranca Tirrena, realizzati con i fondi della L.R. 15/86 e mai completati- scrive l'ex consigliere comunale Daniele Zuccarello- Pur trattandosi di unità abitative cosiddette “a scomputo” realizzate esclusivamente per una determinata categoria di cittadini, ossia quella dei lavoratori dipendenti, tali alloggi sono stati lasciati nel più totale abbandono e nell’assoluto degrado".

Zuccarello propone quindi al Sindaco De Luca , impegnato nell'operazione sbaraccamento entro il 31 ottobre, l'ipotesi di utilizzare questi immobili di proprietà dello IACP "Tali strutture, costruite ma mai terminate, non possono essere dimenticate e ignorate. Continuare infatti a lasciare incompiuti tali alloggi, rappresenterebbe uno sperpero di denaro pubblico che in questo momento la nostra città non si può permettere"

Missione Messina propone il recupero di questi immobili e, non appena terminati, l’assegnazione immediata ai messinesi rispettando la graduatoria cittadina.

Noi di Missione Messina siamo certi che il Sindaco De Luca presterà la giusta attenzione verso queste strutture in totale degrado ma immediatamente recuperabili e che molte famiglie, finalmente, troveranno un alloggio decoroso dove poter crescere i loro figli.