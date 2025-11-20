Risanamento. Nuova casa per 7 famiglie di via Appennini: consegnate le chiavi

Dopo il trasferimento delle famiglie saranno demolite le baracche in zona Giostra

Altre sette famiglie possono finalmente vivere in un appartamento dignitoso e lasciare alle spalle le sofferenze degli anni trascorsi in baracca, grazie al percorso che sta perseguendo la Struttura Commissariale al risanamento.

A consegnare le chiavi dei nuovi alloggi ai nuclei familiari residenti nelle baracche di via Appennini, in zona Giostra, sono stati questa mattina il sub commissario al risanamento Santi Trovato ed il sindaco di Messina Federico Basile, insieme al presidente di ArisMe Fabrizio Gemelli, i componenti del Cda ArisMe Santina Manganaro e Alessandro La Cava, e lo staff di ArisMe.

Dopo il trasferimento delle famiglie nelle nuove case sarà possibile procedere con le demolizioni della baraccopoli di via Appennini e la successiva riqualificazione.