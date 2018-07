Gli abitanti di Casa Nostra dopo anni di buio rivedono la luce

Il comitato "Risaniamo Casa Nostra" nato per per poter dare il via al risanamento e sollecitare l'avvio dei lavori per poter trasformare "piazza della vergogna" in "piazza della bellezza, dopo 33 anni di lotta raccoglie i frutti di una tormentata semina. Il portavoce del comitato, Silvestro Bonanno, rende nota la notizia che nella giornata di domani, alla presenza del vice sindaco, Salvatore Mondello, avverrà la firma per la ripresa dei lavori del completamento del parco urbano, affidati alla ditta "Aurora".

Adesso gli abitanti, vittime prima del malaffare e poi della burocrazia, avranno attivato l'impianto di pubblica illuminazione mai entrato in funzione se non in due soli casi e tramite gruppo elettrogeno per verificare il regolare funzionamento dello stesso. Grazie all'impegno delle istituzioni e dei componenti del comitato, i cittadini di questa porzione di territorio finalemente risolgono dalle macerie sia materiali che morali.

All'evento di domani sono invitati i nuovi responsabili della V circoscrizione, della regione e del comune. Oltre al vice sindaco saranno presenti anche il direttore ai lavori, l'ingegnere Giuseppe Puglisi. A conclusione si terrà, sempre organizzata dal comitato, una fiaccolata in memoria di coloro che non ci sono più ma che hanno comunque lottato per raggiungere i risultati.