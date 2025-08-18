 "Risonanza magnetica ferma da mesi all’ospedale di Milazzo", De Leo: “Situazione intollerabile”

“Risonanza magnetica ferma da mesi all’ospedale di Milazzo”, De Leo: “Situazione intollerabile”

Redazione

“Risonanza magnetica ferma da mesi all’ospedale di Milazzo”, De Leo: “Situazione intollerabile”

lunedì 18 Agosto 2025 - 20:53

Il deputato regionale Alessandro De Leo chiede "chiarimenti urgenti ai vertici dell’Asp sui motivi del mancato funzionamento dell’apparecchiatura"

MILAZZO – “È inaccettabile che all’ospedale di Milazzo la risonanza magnetica sia inutilizzabile da mesi. L’assenza di questo fondamentale servizio diagnostico compromette la tempestività delle cure, allunga le liste d’attesa e costringe i pazienti a rivolgersi ad altre strutture della provincia, se non addirittura fuori territorio, o a ricorrere ai privati”. Lo denuncia Alessandro De Leo, che chiede “chiarimenti urgenti ai vertici dell’Asp sui motivi del mancato funzionamento dell’apparecchiatura e sullo stato di avanzamento della consegna del nuovo macchinario, annunciato ormai da tempo”.

Alessandro De Leo

Il parlamentare di Forza Italia sottolinea che “è assolutamente urgente e indispensabile ripristinare il servizio. Per questo motivo invito l’assessorato regionale alla Salute a intervenire con decisione sull’Asp, affinché la situazione venga risolta senza ulteriori indugi. In caso contrario, se non si registreranno sviluppi concreti a stretto giro, mi rivolgerò direttamente al presidente della Regione per sollecitare un intervento immediato e risolutivo”.

“Le istituzioni – conclude De Leo – devono intervenire immediatamente, con serietà e rapidità, su tutti i fronti necessari, per restituire a Milazzo un presidio ospedaliero pienamente funzionante e dotato di tutte le apparecchiature diagnostiche essenziali”.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
Viale San Martino, da lunedì prossimo il secondo step dei lavori VIDEO
Funerali di Pippo Baudo, potenziati i collegamenti con Militello Val di Catania
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED