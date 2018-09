Castellane via Garibaldi. Il Comune all'Inps: Non ci sono soldi per spostarle

"Al momento, le risorse economiche di cui si dispone non consentono la collocazione di ulteriori attraversamenti pedonali rialzati né un loro eventuale spostamento in altre posizioni". E' la risposta del dirigente del dipartimento Mobilità urbana, Mario Pizzino, al direttore dell'Inps, Marcello Mastrojeni, che ne aveva chiesto lo spostamento in prossimità degli uffici di previdenza sociale". Il Dipartimento risolverà il problema "non appena possibile".

Il vicesindaco Salvatore Mondello specifica, quindi, che la richiesta non è stata ignorata ma è stato preso "in considerazione l'intero sistema e non solo il problema specifico". L'arrivo dei bus elettrici "determinerà modifiche al sistema viario".