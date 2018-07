Il Fal: "Uccidere i cinghiali non serve. Bisogna controllarli"

"Uccidere i cinghiali non risolverebbe il problema". Così il presidente dell'associazione Fronte Animale Libero, Letterio Ivardo, in merito all'emergenza cinghiali in città. "Sono animali territoriali e i capi branco sono sempre femmine con al seguito cuccioli e maschi adulti - dice -. Per evitare il degenerarsi di questa emergenza, bisogna tenere i luoghi puliti e sernza rifiuti. Circoscrivere i branchi di cinghiali nei boschi sui colli, monitorarli tramite la Forestale, volontari, o impiegati addetti del Comune, lasciare una volta la settimana nei boschi del cibo abbondante come ghiande, bacche, tuberi, funghi e pane raffermo. In ultimo cercare di usare metodi contraccettivi come già in uso in Inghilterra, Australia e anche in Italia con risultati evidenti, visto che il numero si è ridotto del 50%. Non iniziamo una caccia alle streghe, ogni creatura ha diritto alla vita".