Rissa a Giardini Naxos, calci e pugni fuori da un locale

Il sindaco Bosco chiede un cambio di passo immediato

GIARDINI NAXOS – Una violenta rissa è esplosa nella tarda serata di ieri davanti a un noto locale di Giardini Naxos. L’episodio, ripreso in un video che è diventato rapidamente virale sui social, ha suscitato forte preoccupazione e sdegno tra residenti e turisti.

“Episodi come quello avvenuto nelle scorse ore fanno male a tutta la città. Giardini Naxos non può permettersi di vedere la sicurezza della propria comunità messa a rischio da atti di violenza compiuti sotto gli occhi di cittadini e visitatori” – dice il sindaco di Giardini Naxos, Agatino Salvatore Bosco.

“Si tratta di un episodio grave e preoccupante – sottolinea il sindaco – e tuteleremo l’immagine di Giardini Naxos in tutte le sedi. In stretta collaborazione con le forze dell’ordine cercheremo di risalire agli autori e di fare piena luce su quanto accaduto”.

L’allarme sulla sicurezza nella movida

Il sindaco evidenzia come il problema della sicurezza nelle aree della movida non possa essere ricondotto esclusivamente al singolo episodio. “Credo che la situazione sia diventata allarmante, a prescindere dal gravissimo fatto di ieri. Ogni giorno ricevo richieste di maggiore attenzione e tutela da parte di cittadini legittimamente preoccupati. Alcune zone della movida giardinese sono diventate di difficile gestione e serve un cambio di passo immediato”.

“Il fatto che episodi di questo genere si verifichino anche in realtà più grandi della nostra – aggiunge Bosco – non può rappresentare una giustificazione. Le misure di sicurezza adottate finora evidentemente non sono sufficienti e occorre rafforzare il presidio del territorio”.

Particolare attenzione, secondo il sindaco, dovrà essere rivolta anche all’individuazione dei responsabili. “È importante capire chi sono i protagonisti di questi episodi e ricostruire con precisione quanto accaduto, affinché possano essere adottate tutte le misure previste dalla legge. Pretendo il rispetto della nostra città, dei suoi valori e dei suoi cittadini”.

L’appello alle forze dell’ordine e ai cittadini

Il sindaco richiama infine alla necessità di una collaborazione costante tra tutte le istituzioni e le forze impegnate sul territorio. “Il Comune non può dare risposte da solo. C’è bisogno del coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine per garantire un presidio costante e coordinato del territorio. La nostra Amministrazione sta lavorando a stretto contatto con la Polizia Locale per monitorare la situazione e prevenire ulteriori episodi di violenza”.

“Il nostro obiettivo – conclude il sindaco Bosco – è mantenere Giardini Naxos una città sicura e accogliente per i residenti, per gli operatori economici e per i tanti turisti che ogni anno scelgono il nostro territorio. Chiedo anche ai cittadini di collaborare, segnalando tempestivamente situazioni di pericolo o comportamenti sospetti, affinché sia possibile intervenire rapidamente. La sicurezza è una responsabilità condivisa e la nostra Amministrazione continuerà a fare la propria parte per tutelare la comunità e l’immagine della nostra città”.