Rissa ad Alì Terme, sei Daspo Willy

Il questore ha stabilito anche 12 avvisi orali e 8 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno

Il questore di Messina, Annino Gargano, ha adottato 6 Divieti di accesso alle aree urbane (noti come “Daspo Willy”), 12 avvisi orali e 8 Fogli di Via Obbligatori con divieto di ritorno.

I 6 “Daspo Willy” sono stati adottati nei confronti dei partecipanti ad una violenta rissa scatenatasi per futili motivi, in un recente fine settimana, nelle pertinenze di un chiosco bar di Alì Terme, e che è proseguita all’esterno. Le fasi della rissa sono state riprese da sistemi di videosorveglianza, le cui immagini sono state esaminate dai carabinieri di Roccalumera intervenuti sul posto, che hanno identificato e denunciato sei dei partecipanti.

Valutata la pericolosità sociale e l’alta probabilità di una futura reiterazione di simili condotte, il questore ha adottato i provvedimenti di divieto di accesso al chiosco bar e di stazionamento nelle immediate vicinanze per un anno.

Avvisi orali e fogli di via

Sono stati, inoltre, adottati 12 Avvisi Orali nei confronti di altre persone gravate da svariati precedenti, penali e di polizia, per reati contro il patrimonio, in materia di armi e contro la persona, come rissa e lesioni, nonché in materia di stupefacenti, che ne hanno evidenziato la pericolosità sociale.

Infine, 8 provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno sono stati adottati dal questore di Messina nei confronti di persone che, in circostanze diverse, sono state arrestate o denunciate per reati contro il patrimonio ed in materia di armi, commessi a Messina e provincia. In particolare, ai destinatari, tutti gravati da plurimi precedenti, è stato fatto divieto di ritorno nei Comuni per periodi dai 3 ai 4 anni. Di questi, tre sono stati adottati su proposta del Commissariato di Polizia di Taormina, rispettivamente per un residente ad Adrano (CT) controllato allo svincolo autostradale di Giardini Naxos e trovato in possesso di un tirapugni e denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere; per un giovane originario di Riposto (CT), resosi responsabile, insieme ad altri due sodali, di una fuga ad alta velocità, a bordo di auto rubata, per le vie urbane di Giardini Naxos, inseguiti dai Carabinieri di Taormina, contro i quali collidevano; uno nei confronti di un residente a Gravina di Catania, resosi autore di un furto di borse in pelle da un negozio del corso Umberto I di Taormina.

Altro Foglio di Via è stato adottato, su proposta della Stazione Carabinieri di Roccalumera, nei confronti di un residente a Messina, denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, bloccato dopo un lungo inseguimento da una pattuglia dei Carabinieri mentre fuggiva ad alta velocità a bordo di un’auto rubata. Per lui divieto di ritorno nei comuni di Nizza di Sicilia, Roccalumera e Furci Siculo per un periodo di 3 anni.

Ulteriore foglio di via è stato adottato nei confronti di un residente a Noto (SR), fermato e denunciato dai carabinieri di Santa Teresa di Riva dopo aver tentato di truffare una persona anziana simulando un falso incidente su strada. All’uomo, già gravato da condanne per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, è stato fatto divieto di tornare nel territorio di Santa Teresa di Riva per un periodo di 4 anni.

Analogo provvedimento è stato adottato nei confronti di un uomo denunciato per il furto perpetrato ai danni di un supermercato, con precedenti per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, al quale è stato fatto divieto di ritorno nel Comune di Messina per un periodo di 3 anni.

Nei confronti di un uomo di Palermo, denunciato da personale della Sezione Polizia Ferroviaria di Messina perché resosi responsabile, insieme ad un altro, dei reati di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento, furto aggravato e ricettazione, gravato da numerosi precedenti specifici, il questore ha adottato il provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Messina per 3 anni.

Infine, un provvedimento di Foglio di Via con divieto di ritorno nel Comune di Messina per un periodo di 3 anni è stato adottato nei confronti di un rumeno residente a Santa Teresa di Riva, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, già destinatario di analogo recente provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Scaletta Zanclea per la durata di un anno. Nei giorni scorsi era stato arrestato nella flagranza di reato di furto aggravato dagli agenti delle Volanti di Messina, per aver asportato una gettoniera/cambiamonete da una lavanderia self service del centro di Messina.