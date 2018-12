Caos alla Camera. Ma alla fine l'Authority dello Stretto è realtà. VIDEO

ROMA - La sedicesima Autorità Portuale italiana, quella dello Stretto, è legge. Dopo il via libera al Senato, ora è stata approvata anche dalla Camera dei deputati nell'ambito del Decreto Fiscale.

Ma il risultato è stato in bilico fino all'ultimo. La deputata calabrese del Partito Democratico, Enza Bruno Bossio, aveva presentato un ordine del giorno proprio sui porti calabresi, in particolare, come già emerso in Commissione trasporti, "sull'illegittimità della norma contenuta nel disegno di legge non solo sul piano formale, perché non prevede il necessario coinvolgimento delle Regioni competenti, quanto su quello sostanziale, perché smantella l'attuale sistema unico di gestione dei porti calabresi, tra l'altro inclusi nell'area della Zes, inserendo così elementi di confusione, disorganizzazione e incoerenza territoriale ed economica".

Il chiaro riferimento era alla proposta di scorporare i porti di Villa e Reggio dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro per accorparli con quella nascente di Messina.

L'esecutivo aveva accettato una riformulazione dell'ordine del giorno presentato dal Pd e, dopo la correzione, a sua volta accettata dalla deputata Bossio, aveva espresso parere favorevole. Ma, nonostante questo parere positivo da parte del Governo, il parlamento non l'ha accolto: 178 voti favorevoli e 274 contrari tra i quali, evidentemente, anche quelli di molti deputati della maggioranza, che ha così mandato sotto il Governo.

Un guaio interno alla maggioranza, che però, con la bocciatura dell'ordine del giorno presentato dal Pd, approva così la nuova Autorità Portuale dello Stretto, composta dai porti di Messina, Milazzo, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

(Marco Ipsale)