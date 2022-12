Ritardi nel ritiro delle deiezioni canine. FOTO - Tempostretto

Si ripetono le segnalazioni di cassette per le deiezioni canine non svuotate per tempo da MessinaServizi. Bisogna porre rimedio a questo disservizio

Al nostro numero WhatsApp 366.8726275 arrivano con una certa costanza segnalazioni di cassette per le deiezioni canine che MessinaServizi ritarda a svuotare.

Di seguito pubblichiamo immagini recentemente pervenute da zone diverse della città:

Deiezioni canine non ritirate

Cassetta stracolma di deiezioni canine

Cassetta per deiezioni canine non svuotata

Situazione davvero inguardabile

Altra cassetta per le deiezioni canine non svuotata

Riteniamo che nel frattempo le situazioni evidenziate siano state sistemate. Se così non fosse, ci auguriamo che MessinaServizi intervenga presto. In ogni caso le immagini mettono in luce una criticità alla quale urge porre rimedio. Evitare queste situazioni è importante sia per il decoro pubblico sia per non fornire alibi a coloro che non vogliono adeguarsi alle regole.

Stando alle foto e alla quantità di sacchetti conferiti, sembra che ormai gli incivili siano una minoranza e che la maggior parte dei proprietari di cani si comporti correttamente. Ed è anche per rafforzare le abitudini giuste che bisogna evitare i disservizi segnalati.

Contattata da Tempostretto, la presidente di MessinaServizi, Mariagrazia Interdonato, tiene a precisare: “Spesso i contenitori vengono bloccati da alcuni cittadini nelle aperture, utilizzando impropriamente giornali o volanti. E non sacchetti specifici, spesso troppo grandi. C’è anche chi non utilizza per niente i sacchetti… Quest’uso improprio rende impraticabile il servizio. Il nostro personale interviene, calcolando il tempo di riempimento, ma questi intoppi non aiutano”.