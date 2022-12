Deiezione canina a terra vicino al raccoglitore.VIDEO - Tempostretto

Davvero assurdo: escrementi di cane lasciati a terra proprio vicino a un raccoglitore di deiezioni

MESSINA – La situazione evidenziata dal video inviato al numero WhatsApp 366.8726275 è davvero paradossale. Qualcuno ha lasciato a terra le feci del suo cane proprio vicino al raccoglitore dedicato. “Questa è Messina” – esclama la segnalatrice nel video. Purtroppo, in effetti, le forme di inciviltà a cui assistiamo ogni giorno nella nostra città sono svariate e diffuse. Questo caso, però, è particolarmente significativo. Le istituzioni, infatti, fanno la loro parte, il cittadino no. È vero che a volte i contenitori per le deiezioni siano piene ma questo non autorizza a lasciare gli escrementi dei cani per strada. Essi vanno comunque raccolti e magari conferiti in un altro contenitore.