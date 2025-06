“Ritardi nell’autorizzare il dragaggio del porto di Tremestieri”, interrogazione di De Leo

Il deputato regionale chiede una risposta scritta al presidente Schifani e all'assessora Savarino: "Gravi danni a Messina dalla mancata tempestività nel rilascio del nulla osta"

““Notizie in merito ai ritardi nel rilascio delle autorizzazioni regionali per il dragaggio del porto di Tremestieri di Messina”. Il tema è caldo e il deputato regionale di Forza Italia Alessandro De Leo presenta un’interrogazione, con risposta scritta urgente in aula, rivolta al presidente Renato Schifani e all’assessora regionale del Territorio e Ambiente Giusy Savarino.

Scrive De Leo: “Il porto di Tremestieri, a sud della città di Messina, rappresenta una fondamentale

infrastruttura per il decongestionamento del traffico pesante (TIR) e per la sicurezza dei

cittadini messinesi. L’Autorità portuale dello Stretto ha convocato un tavolo tecnico e sta chiedendo

formalmente un’audizione urgente presso l’Assessorato regionale e presso la Commissione

Tecnica Specialistica (Cts) per sbloccare la situazione. A seguito delle mareggiate avvenute già a inizio anno, uno dei due scivoli dell’approdo è stato reso inagibile a causa dell’insabbiamento, determinando il funzionamento a mezzo servizio del porto e il conseguente riversamento del traffico gommato pesante nel centro cittadino, con aggravamento della viabilità, aumento dell’inquinamento atmosferico e

compromissione della sicurezza dei cittadini messinesi. L’intervento di dragaggio è stato già affidato ma i lavori non possono partire poiché manca ancora l’autorizzazione da parte dell’assessorato regionale al Territorio e Ambiente per lo spostamento dei materiali sabbiosi”.

“Gravi danni alla città di Messina dal mancato nulla osta in tempi brevi”

E ancora: “Tale autorizzazione si rende necessaria ad ogni insabbiamento, nonostante la ciclicità del

fenomeno, con evidenti effetti negativi dovuti alla reiterata lentezza dei procedimenti

amministrativi regionali. La mancata tempestività nel rilascio del nulla osta, che deve essere rilasciato entro tempi certi dal dipartimento Ambiente sta causando un grave danno alla città di Messina, ai

cittadini, ai lavoratori portuali e marittimi, e rischia di compromettere anche la gestione

della stagione estiva”.

I quesiti di De Leo a Schifani

Ecco gli interrogativi del deputato: “Quali sono le ragioni del ritardo nel rilascio dell’autorizzazione per il dragaggio del porto di Tremestieri? Ed è in corso la predisposizione di strutture organizzative o personale dedicato per accelerare i procedimenti demaniali?”.

Si domanda pure “se il governo regionale ritenga congruo e giustificabile il fatto che, a ogni nuovo

insabbiamento, debba essere avviata da zero una nuova procedura autorizzativa, senza alcuna

semplificazione nonostante la ripetitività del fenomeno e l’importanza strategica dell’infrastruttura. E se l’assessorato al Territorio e Ambiente abbia già avviato l’esame della pratica e in quali

tempi si preveda di rilasciare il nulla osta”.

