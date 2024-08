Ritorno al liceo Archimede: un abbraccio che attraversa il tempo

Gli alunni della V B del 1994 si sono ritrovati dopo trent'anni

Messina – Un tuffo nel passato che ha riscaldato i cuori. La classe 5B del liceo scientifico Archimede, diplomata nel lontano 1994, si è riunita dopo ben trent’anni. Due serate all’insegna della nostalgia e dell’affetto, organizzate per permettere a tutti gli ex compagni, anche i più lontani, di partecipare.

L’emozione era palpabile fin dai primi istanti. Abbracci, sorrisi e lacrime di gioia hanno accolto ogni arrivato. Sembrava ieri l’ultimo giorno di scuola, eppure trent’anni sono trascorsi. Rivedendosi, gli ex studenti hanno ritrovato gli stessi affetti, le stesse risate e la stessa complicità di un tempo.

Presenti anche i professori Rosetta Basile e Pippo Ipsale, figure indimenticabili che hanno lasciato un segno profondo nei loro alunni. Insieme, hanno ripercorso aneddoti, ricordi e momenti indimenticabili vissuti tra i banchi di scuola.

Non è mancato un brindisi, per celebrare il loro ritrovo e per ricordare i bei momenti passati insieme. Un pensiero commosso è andato a chi, purtroppo, non è più tra noi, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di tutti.

Un’esperienza che ha dimostrato come il tempo possa passare, ma l’amicizia e l’affetto che si creano in gioventù rimangano per sempre. Un invito a tutti coloro che hanno condiviso un percorso scolastico: ritagliarsi un momento per ritrovarsi e riscoprire il valore di quei legami.