Rizziconi. Deferiti tre minori per molestie, danneggiamento aggravato e minaccia - Tempostretto

I minori hanno compiuto atti come riempire la serratura della abitazione dell'anziana donna di un materiale isolante, che le impedisse di inserire le chiavi

RIZZICONI – Tre minorenni, tutti tra i 13 e i 14 anni, sono stati deferiti in stato di libertà dai carabinieri, con l’accusa di molestie e disturbo alle persone, danneggiamento aggravato e minaccia ai danni di una

donna del posto. La donna, ultraottantenne, ben poco ha potuto fare per difendersi dagli insulti e dalle prevaricazioni rivolti contro la propria persona, se non quello di registrare il tutto con il proprio smartphone e contattare i carabinieri. Il caso ha avuto origine dalla segnalazione avanzata dalla donna la sera del 22 settembre scorso, nella quale ha espresso crescente preoccupazione riguardo a continui

episodi di prevaricazione attribuibili ai giovani.

Infatti, oltre agli insulti, i minori hanno anche compiuto atti volti a tormentare l’anziana come ad esempio riempire la serratura della sua abitazione di un materiale isolante, che le impedisse di inserire le chiavi. Gesti che hanno comportato l’enorme spavento della signora che, per difendersi, ha deciso di barricarsi dentro casa, bloccando rudimentalmente la porta con una sedia. La denunciante ha successivamente riferito di essere stata oggetto di questi comportamenti alla locale Stazione Carabinieri di Rizziconi, che si è immediatamente prodigata ed ha avviato un’ attività d’indagine che ha portato al deferimento all’autorità giudiziaria minorile dei tre giovani.