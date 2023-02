Roberto Bolle & friends, a Taormina l'unica data siciliana del 2023 - Tempostretto

Il Teatro Antico ospiterà l'evento che mescola classico e contemporaneo, con tanti ospiti provenienti da tutto il mondo

TAORMINA – Torna la grande danza di Roberto Bolle. L’unica data siciliana del tour estivo 2023 sarà il 29 luglio, alle 21.15, al Teatro Antico di Taormina (i biglietti sono già in prevendita nei circuiti abituali).

Roberto Bolle torna in Sicilia anche in questa estate 2023 e sceglie la splendida cornice del Teatro Antico di Taormina per esibirsi con i suoi “friends” provenienti da tutto il mondo per un programma cui lavora personalmente e che mescola, in maniera unica, classico e contemporaneo, per uno spettacolo che è ormai un cult che attira ogni anno migliaia e migliaia di persone.

Essendo un Gala che ogni anno cambia completamente, sono molti coloro che prenotano il loro posto ad ogni data, facendo del “Roberto Bolle and Friends” un appuntamento che è ormai tradizione di bellezza e di arte.