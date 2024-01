Roccafiorita dal Papa. Francesco incoraggia un futuro solidale per i piccoli Comuni

Il sindaco del più piccolo Comune della Sicilia, Concetto Orlando, tra i 200 rappresentanti dell'Asmel accolti in Vaticano

di Carmelo Caspanello

Nel suggestivo scenario della Sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano, una delegazione di 200 sindaci rappresentanti i comuni italiani aderenti all’Asmel (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) ha avuto l’onore di essere ricevuta da Papa Francesco. C’è anche Roccafiorita, il più piccolo comune della Sicilia, con il suo sindaco Concetto Orlando. Quello tra la delegazione dei primi cittadini e il pontefice è stato un dialogo che ha toccato le corde più profonde delle sfide affrontate dalle comunità locali. Nell’incontro, Papa Francesco ha rivolto parole di sostegno e consapevolezza nei confronti dei primi cittadini presenti, evidenziando le sfide che affrontano i territori dei piccoli comuni, in particolare quelli appartenenti alle cosiddette “aree interne”. Il Papa ha sottolineato come tali comuni siano spesso trascurati e costretti alla marginalità, con i cittadini che vi abitano a scontare divari significativi in termini di opportunità, contribuendo così a perpetuare le disuguaglianze.

Il Papa incoraggia ed esalta la vita delle piccole comunità e dei suoi valori

Papa Francesco ha inoltre incoraggiato la vita delle piccole comunità, esaltando i valori umani e la mutualità tipica dei piccoli paesi come pratica sociale innovativa. Ha descritto tale approccio come un “welfare di comunità” che mira alla cura reciproca, contrastando l’indifferenza e la solitudine presenti in una società dove tutto ciò che non contribuisce al profitto rischia di essere scartato. Il sindaco di Roccafiorita, Concetto Orlando, ha condiviso le emozioni intense suscitate dall’incontro con Papa Francesco. “Rimarrà un giorno indimenticabile” ha dichiarato Orlando. “Stringere la mano a Papa Francesco – prosegue – è stata un’emozione unica. Sentire dalle sue labbra un discorso che sembra costruito per la piccola comunità di Roccafiorita, che mi onoro di servire, è stato un momento intenso”.

Orlando: “La via indicata dal Santo Padre non lascia nessuno indietro”

Orlando ha sottolineato come il Papa abbia indicato una via per il futuro, auspicando un modello di amministrazione degli enti locali che si prende cura di tutti i cittadini, senza lasciare nessuno indietro. Ha sottolineato l’importanza di trasformare la tipica solidarietà di paese in un modello innovativo di sviluppo, con l’obiettivo di contrastare il declino che ha colpito i piccoli paesi per decenni. “Il Papa – ha concluso il sindaco – ci ha indicato la via: un modello di amministrazione locale che abbraccia tutti i cittadini e che non permette che tutto ciò che non serve al profitto venga scartato. Dobbiamo abbracciare questa visione e lavorare insieme per un futuro più solidale e inclusivo per i nostri territori”.