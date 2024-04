Roccafiorita e Casalvecchio protagonisti della prima edizione di “Di borgo in borgo”

Domenica la manifestazione nazionale di Archeoclub d'Italia. Visite guidate e sfilata di auto d'epoca

Roccafiorita e Casalvecchio sono i borghi che parteciperanno alla prima edizione della manifestazione nazionale “Di Borgo in borgo” ideata da Archeoclub d’Italia. L’evento, che prevede visite guidate per i due borghi, avrà luogo domenica 21, a partire dalle 15 a Roccafiorita per seguire alle 16.30 a S. Pietro e poi Casalvecchio. Si innesterà su una manifestazione organizzata e curata dall’associazione Valle d’Agrò-Carmelo Duro, presieduta da Pino Chillemi, che prevede la sfilata di auto d’epoca nei due borghi.

La scelta di Archeoclub Area Jonica è stata quindi quella di unire le forze, ancora una volta, con l’associazione Valle d’Agrò-Carmelo Duro, per offrire ai visitatori una domenica davvero originale ed interessante.

Quest’anno l’evento coinvolgerà Roccafiorita e Casalvecchio Siculo, due borghi con cui da anni Archeoclub collabora attivamente.

Roccafiorita e i suoi 180 abitanti

Roccafiorita, è il comune più piccolo dell’Italia meridionale, con i suoi 180 abitanti. Una bomboniera collocata sulla cima della Valle d’Agrò che negli ultimi anni ha visto crescere in maniera esponenziale la propria offerta culturale e turistica, grazie anche alle collaborazioni tra amministrazione comunale ed Archeoclub per la mappatura digitale del territorio, la realizzazione del museo della Madonna dell’Aiuto, la creazione della biblioteca dove Archeoclub Area Jonica ha trasferito il proprio patrimonio librario, la nascita e crescita dell’evento letterario Kalfaracconta, che si tiene ad agosto.

Casalvecchio e l’abbazia dei Santi Pietro e Paolo d’Agrò

Anche su Casalvecchio Siculo la collaborazione con le associazioni e col comune ha consentito di ottenere in questi anni risultati importanti, a cominciare dalla valorizzazione del monumento simbolo della Valle d’Agrò, la basilica bizantina-arabo-normanna dedicata ai SS Pietro e Paolo d’Agrò, presso cui si tiene (il 21 giugno) l’annuale evento culturale “Miti, poeti, sogni, pittori e santi nella Valle d’Agrò – alla riscoperta del Genius Loci” e nel cui ex scriptorium sta nascendo un museo immersivo, ideato e curato dalla vice presidente di Archeoclub Area Jonica, arch. Ketty Tamà.

“L’iniziativa di Archeoclub d’Italia di dedicare una giornata nazionale ai borghi è entusiasmante – dice il presidente della sede Area Jonica Messina, Filippo Brianni – soprattutto per una sede come la nostra che è costituita proprio da piccoli borghi. Dare vita ad iniziative mirate che ci consentono di valorizzarli è per noi importantissimo. Si parte da Roccafiorita (il più piccolo) e Casalvecchio (che custodisce il monumento più importante della Valle d’Agrò) per estendere nei prossimi anni l’evento a tutti i nostri borghi, sia collinare che rivieraschi”.