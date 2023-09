Roccaforte del Greco. Controlli carabinieri, rinvenute 164 munizioni, deferita una persona - Tempostretto

Le munizioni ritrovate nel corso dei controlli dai carabinieri erano bene occultate in un muro a secco di un terreno di proprietà demaniale

ROCCAFORTE DEL GRECO – I carabinieri, hanno rinvenuto in Frazione Ghorio – Località Scala, all’interno di sacchetto abilmente occultato all’interno di un muro “a secco” di un terreno di proprietà demaniale, 164 munizioni calibro 12 in buono stato di conservazione. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Inoltre, i militari della Sezione Radiomobile, in uno dei numerosi controlli alla circolazione stradale hanno deferito in stato di libertà un 26enne, originario del capoluogo reggino, per guida senza patente poiché mai conseguita.

A Bova Marina i militari della locale Stazione Carabinieri, coadiuvati da personale specializzato del

Nucleo Ispettorato del Lavoro e dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Reggio Calabria, hanno

deferito in stato di libertà il titolare di un ristorante, 48enne melitese, nell’ambito di un controllo

finalizzato al contrasto del lavoro sommerso e irregolare e alla verifica dell’osservanza delle norme

in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che ha portato ad un provvedimento

di sospensione dell’attività imprenditoriale e ha permesso di accertare la presenza di 2 lavoratori “in

nero” oltre che la presenza di sporco pregresso e criticità igienico sanitarie e strutturali. Contestate

sanzioni amministrative e ammende per un importo complessivo di € 24.500,00.