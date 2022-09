Roccaforte del Greco. Il paese fa festa per i cento anni di Domenica Cento - Tempostretto

Un festeggiamento straordinario, quello nei confronti della neo centenaria, che ha coinvolto l’intero paese di Roccaforte del Greco

ROCCAFORTE DEL GRECO – Il sindaco Domenico Penna insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale ha partecipato nel pomeriggio di domenica scorsa, 18 settembre, ai festeggiamenti organizzati in onore della neo centenaria Domenica Cento, nata a Roccaforte del Greco il 18 settembre 1922.

Un festeggiamento straordinario che ha coinvolto l’intero paese di Roccaforte del Greco, circondando la signora Domenica dell’affetto, oltre che dei familiari e degli amici, anche di tutti i cittadini.

Per l’occasione, la Casa comunale si è vestita a festa e nei suoi locali, oltre che nella Sala del Consiglio, intitolata ad un’altra donna, la partigiana prestigiosa Giuseppina Russo, la centenaria ha accolto quanti hanno voluto porgerle i propri auguri.

“Sono contento che la nostra concittadina abbia il piacere di celebrare insieme a noi tutti un così bel traguardo” E’ quanto dichiara il sindaco Domenico Penna. “E’ per me un onore – prosegue – incontrare i nostri centenari, che sono i veri custodi delle tradizioni, saggi testimoni delle storie della nostra comunità“.

“E’ stato un onore oltre che un piacere porgere i miei più sentiti auguri alla signora Domenica – conclude il sindaco – che ha raggiunto un traguardo importante. Una donna semplice e operosa, nella cui esistenza è racchiusa la forza della memoria e dell’identità della nostra piccola comunità, motivo di orgoglio di tutti noi. Domenica Cento ha vissuto in anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici per vivere e crescere dignitosamente una famiglia numerosa; tutto questo lei lo ha realizzato ottimamente e oggi trasmette ai giovani un prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali e religiosi, che sono da sempre alla base della nostra comunità”.