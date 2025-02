Roccaforte del Greco. Ritrovato e sequestrato un chilo e mezzo di marijuana

Il ritrovamento è stato effettuato dai carabinieri, nel corso di una serie di controlli per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la detenzione illegale di armi e munizioni

ROCCAFORTE DEL GRECO – I carabinieri neo corso di una serie di controlli del territorio e per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la detenzione illegale di armi e munizioni, all’interno di un casolare disabitato in stato di abbandono e a libero accesso, hanno ritrovato una busta in plastica di colore nero contenente 1,5 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I controlli, si intensificheranno ancora nei prossimi giorni in tutta la provincia reggina.