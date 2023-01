Roccalumera. Miriam Asmundo: "Candidarmi a sindaco? L'intenzione c'è..." - Tempostretto

L'assessore della Giunta Argiroffi ha fatto chiarezza sulle voci che la vorrebbero in corsa per la sindacatura

ROCCALUMERA – Dopo alcune voci che si sono rincorse in paese negli ultimi giorni, l’assessore Miriam Asmundo ha voluto fare chiarezza sulla sua eventuale discesa in campo per la sindacatura. “Posso sicuramente dire che l’intenzione c’è e rappresenterebbe anche un percorso naturale, alla luce del mio attuale ruolo nella Giunta e dell’impegno per la comunità che ho profuso in questi anni”, dichiara.

“Ho percepito, inoltre, un certo entusiasmo da parte di numerosi cittadini all’idea di una mia eventuale candidatura e questo aspetto, di non poco conto, mi sta facendo seriamente riflettere su una mia discesa in campo. L’obiettivo – prosegue Miriam Asmundo – sarà quello di rivoluzionare il volto del paese, seguendo i virtuosi esempi che abbiamo avuto nei paesi limitrofi, con amministrazioni giovani e dinamiche. Staremo a vedere nelle prossime settimane come si evolverà la situazione, specie dopo alcuni incontri che ho programmato con imprenditori, rappresentanti di associazioni e professionisti del paese. Se ci saranno le condizioni, sicuramente non mi tirerò indietro per proporre la mia candidatura a sindaco”, conclude l’avv. Asmundo.