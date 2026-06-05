 Roccalumera. Presentate Giunta e deleghe: Angela Puglisi vicesindaca

Roccalumera. Presentate Giunta e deleghe: Angela Puglisi vicesindaca

Gianluca Santisi

Roccalumera. Presentate Giunta e deleghe: Angela Puglisi vicesindaca

venerdì 05 Giugno 2026 - 20:24

L'Amministrazione del sindaco Pippo Lombardo riparte dopo lo scontro politico con FdI

ROCCALUMERA – Dopo le dimissioni del vicesindaco Antonio Garufi e dell’assessore Natia Basile, in aperto disaccordo con l’operato dell’Amministrazione comunale, la Giunta del sindaco Pippo Lombardo riparte con l’ingresso dei nuovi assessori Marco Maccarrone e Alessandro Mignani. I due nuovi componenti sono stati ufficializzati nel corso di una conferenza stampa, durante la quale è stata resa nota la ridistribuzione delle deleghe.

Angela Puglisi, nominata vicesindaca, si occuperà di Sport, Turismo e Spettacolo, Politiche Europee, Gentilezza, Famiglia e Politiche per l’Infanzia, Pari Opportunità, Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici, Politiche della Salute, Fiere e Mercati.

Ivan Cremente ha ricevuto le deleghe a Politiche Sociali, Politiche Agroalimentari, Baratto Amministrativo, Banca del Tempo, Volontariato, Politiche Giovanili, Politiche del Lavoro, Bandiera Blu, Pronto Intervento e Piccole Manutenzioni.

La new entry Alessandro Mignani dovrà occuparsi invece di Protezione Civile e Difesa del Suolo, Servizi Cimiteriali, Attività Produttive e Promozioni (Agricoltura, Pesca e Artigianato), Cultura, Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari, Beni Culturali e Ambientali, Interventi Igienico-Sanitari, Formazione, Commercio.

Infine, Marco Maccarrone ha ricevuto dal sindaco Lombardo le deleghe a Infrastrutture e Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Privata, Mobilità Urbana, Pianificazione Urbana e Piano Strategico Comunale, Energie Rinnovabili e Innovazione Tecnologica, Edilizia Scolastica, Arredo Urbano e Spazi Pubblici.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
Isola pedonale di viale San Martino, proseguire o no? È tempo di decidere
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED