Roccalumera. Presentate Giunta e deleghe: Angela Puglisi vicesindaca

L'Amministrazione del sindaco Pippo Lombardo riparte dopo lo scontro politico con FdI

ROCCALUMERA – Dopo le dimissioni del vicesindaco Antonio Garufi e dell’assessore Natia Basile, in aperto disaccordo con l’operato dell’Amministrazione comunale, la Giunta del sindaco Pippo Lombardo riparte con l’ingresso dei nuovi assessori Marco Maccarrone e Alessandro Mignani. I due nuovi componenti sono stati ufficializzati nel corso di una conferenza stampa, durante la quale è stata resa nota la ridistribuzione delle deleghe.

Angela Puglisi, nominata vicesindaca, si occuperà di Sport, Turismo e Spettacolo, Politiche Europee, Gentilezza, Famiglia e Politiche per l’Infanzia, Pari Opportunità, Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici, Politiche della Salute, Fiere e Mercati.

Ivan Cremente ha ricevuto le deleghe a Politiche Sociali, Politiche Agroalimentari, Baratto Amministrativo, Banca del Tempo, Volontariato, Politiche Giovanili, Politiche del Lavoro, Bandiera Blu, Pronto Intervento e Piccole Manutenzioni.

La new entry Alessandro Mignani dovrà occuparsi invece di Protezione Civile e Difesa del Suolo, Servizi Cimiteriali, Attività Produttive e Promozioni (Agricoltura, Pesca e Artigianato), Cultura, Antichi Mestieri e Tradizioni Popolari, Beni Culturali e Ambientali, Interventi Igienico-Sanitari, Formazione, Commercio.

Infine, Marco Maccarrone ha ricevuto dal sindaco Lombardo le deleghe a Infrastrutture e Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Privata, Mobilità Urbana, Pianificazione Urbana e Piano Strategico Comunale, Energie Rinnovabili e Innovazione Tecnologica, Edilizia Scolastica, Arredo Urbano e Spazi Pubblici.