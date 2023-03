Roccalumera. Quattro in corsa per la sindacatura: anche Rita Corrini scende in campo - Tempostretto

La capogruppo di minoranza di nuovo protagonista. Sarà sostenuta da una lista civica

ROCCALUMERA – Nessun accordo, quattro liste in campo e tutti contro tutti a Roccalumera, dove non mancano i colpi di scena tra ritiri e nuove candidature in vista delle prossime elezioni amministrative. Saranno quattro i candidati sindaco in campo. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato ufficializzato dal gruppo politico “Insieme per Roccalumera”, l’attuale minoranza, che, “dopo attenta riflessione, indica la figura del candidato sindaco che sosterrà alle prossime elezioni amministrative del 28 e 29 maggio nella persona di Rita Corrini”. Corrini è capogruppo di minoranza uscente e già candidata sindaco alle scorse elezioni, quanto perse per pochi voti da Gaetano Argiroffi. La sua candidatura arriva dopo il ritiro di Giuseppe Saitta. Si pensava ad un possibile accordo tra la minoranza e la candidata sindaco Miriam Asmundo e invece si è deciso di puntare su Rita Corrini.

“Questa scelta – spiegano i componenti della coalizione – costituisce il frutto di una decisione condivisa del gruppo politico che vede i propri valori ed i propri ideali rappresentati in maniera coerente e leale. Nelle ultime settimane si è rafforzato il consenso intorno alla figura del candidato sindaco e si sono ulteriormente concretizzate aperture verso diverse sensibilità amministrative già messe in atto e si è data continuità ai dialoghi intrapresi con altre forze politiche. La coalizione – conclude la nota – contiene diversi orientamenti ideali che sinergicamente si aggregano per dare vita ad una lista che si connota come civica”.

Saranno dunque quattro, a meno di ulteriori sorprese, i candidati sindaco a Roccalumera: Rita Corrini, l’assessore uscente Miriam Asmundo, Pippo Lombardo di Sicilia Vera e il cardiologo del San Vincenzo, Salvatore Patanè.

