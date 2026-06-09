 Roccalumera. Scattano i lavori di messa in sicurezza del lungomare

Roccalumera. Scattano i lavori di messa in sicurezza del lungomare

Gianluca Santisi

Roccalumera. Scattano i lavori di messa in sicurezza del lungomare

martedì 09 Giugno 2026 - 07:30

Operai e mezzi al lavoro per ripristinare i tratti della via marina devastati dal ciclone Harry

ROCCALUMERA. Sono iniziati ieri i lavori di messa in sicurezza dei tratti di lungomare non ancora ripristinati dopo il devastante passaggio del ciclone Harry. Il piano degli interventi, affidati al Consorzio Messina Catania Lotto Nord, è concentrato nella zona della scuola media “Guido delle Colonne”. Qui verranno realizzate le porzioni mancanti del bastione e dei muretti del lungomare in corrispondenza del piazzale della scuola; sarà eseguito il ripristino del muretto divelto a protezione del parcheggio dell’istituto; sarà riempita la voragine nella piazzetta prospiciente la scuola e sarà sistemata della rampa di discesa sull’arenile.

Ma non saranno questi gli unici interventi in programma. Lavori di messa in sicurezza sono infatti previsti anche sui marciapiedi lato mare, con il completamento della pavimentazione mancante e la ricollocazione dei ciglioni stradali smantellati o assenti. Sempre lato mare, sarà effettuato il ripristino di muretti e pilastrini danneggiati, così come la messa in sicurezza di tutte le ringhiere danneggiate. Infine, l’impresa provvederà al riempimento con ghiaia delle buche utilizzate per la piantumazione e che risultano oggi sprovviste di alberi. Nei giorni scorsi erano state numerose le lamentele da parte dei cittadini per le condizioni di degrado del lungomare e per il ritardo nell’avvio dei lavori di messa in sicurezza dopo i danni provocati dal ciclone Harry.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED