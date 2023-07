Roccella Jonica. Al Summer Festival, l'insolita coppia Giorgio Panariello e Marco Masini - Tempostretto

L'insolita coppia, Marco Masini e Giorgio Panariello si esibiranno al Teatro Castello di Roccella Jonica, il prossimo 7 agosto

ROCCELLA JONICA – Il 7 agosto al Teatro Castello di Roccella Jonica, per un altro appuntamento del Roccella Summer Festival 2023, ci sarà l’insolito duo formato da Marco Masini e Giorgio Panariello. “Panariello Vs Masini – Lo strano incontro” è il titolo dello spettacolo che porta in scena la sensibilità di due differenti artisti, che si incontrano e si scontrano sul palco in una sfida tra battute, monologhi e canzoni.

Masini e Panariello non hanno quasi nulla in comune, a cominciare dal “credo” calcistico – il primo è infatti tifoso della Fiorentina, il secondo del Milan – ma condividono uno sguardo attento sulla vita, anche se con due modi diversi di raccontarla.

«È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show – è la spiegazione che Giorgio Panariello fa della scelta di questa singolare accoppiata – e sono contento che, fra i tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto di sì. E questo lo ricorderò per tutta la vita».

La risposta di Marco Masini, di uguale tenore, non è tardata ad arrivare: «Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo – gli ha detto -, così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute tra una canzone e l’altra».

«Vorrei tranquillizzare il pubblico. In questo mio nuovo spettacolo, durante le canzoni di Marco, organizzerò una tombolata con ricchi premi», gli ha risposto Panariello a sua volta.

Ricordiamo che i biglietti per assistere allo spettacolo di Giorgio Panariello e Marco Masini, in programma il 7 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica, sono disponibili in prevendita attraverso i circuiti consueti di TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes.