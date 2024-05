Roccella Jonica. Auto in fiamme in piazza Vittorio Veneto, salvo il conducente

Nessuna conseguenza per il conducente, che è riuscito a mettersi in salvo non appena accortosi del fumo che fuoriusciva dal vano motore

ROCCELLA JONICA – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno coordinata dal capo squadra esperto Vincenzo Costa è intervenuta per l’incendio di un autovettura, nella centralissima piazza Vittorio Veneto . Nessuna conseguenza per il conducente, unica persona a bordo, che è riuscito a mettersi in salvo non appena accortosi del fumo che fuoriusciva dal vano motore. Nulla da fare per il veicolo, che è andato completamente distrutto nonostante il tempestivo intervento dei pompieri, che ha evitato che le fiamme si propagassero alla fitta vegetazione presente .