Roccella Jonica. Capodanno con il concerto della Rhegium Jazz Orchestra - Tempostretto

ROCCELLA JONICA – Per dare il benvenuto al nuovo anno, il Comune di Roccella Jonica propone un appuntamento all’insegna della musica e della socialità che si terrà all’Auditorium “Unità d’Italia”.

Si tratta del concerto della “Rhegium Jazz Orchestra”, diretta dai maestri reggini Demetrio Fortugno e Marco Suraci, fondatori dell’organico nato nel 2019 con l’intento di far conoscere l’aspetto orchestrale del jazz attingendo alle risorse musicali del territorio. Il concerto è in programma lunedì 1 gennaio 2024 a partire dalle ore 21.00 ed è promosso dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Zito, che ringrazia il professor Vincenzo Staiano, direttore artistico del Festival Jazz “Rumori Mediterranei”, per il prezioso supporto offerto nell’organizzazione dell’evento. La formazione che si esibirà sul palco dell’Auditorium di Roccella sarà composta da quindici elementi: Cristina Larizza (voce), Alessandro Roccisano e Rosario Carbone (trombe), Fausto Miglioresi, Antonello Pensabene e Ilario Roccisano (tromboni), Marco Suraci e Demetrio Fortugno (sax alto), Matteo Diego Scarcella e Domenico Cariddi (sax tenore), Alessandro Monorchio (sax baritono), Saverio Garipoli (pianoforte), Francesco Alampi (chitarra), Nino Scopelliti (contrabbasso) e Federico Placanica (batteria). Il programma musicale della serata sarà incentrato su pezzi storici del jazz e altri più attuali, nonché sulla rivisitazione in chiave swing di famosi brani natalizi. L’ingresso al concerto è gratuito.